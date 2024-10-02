Судебные приставы взыскали более 1,5 млн рублей налоговых долгов с гостиницы в Подмосковье

Судебные приставы Ленинского района взыскали более 1,5 миллионов рублей долга с юридического лица. Компания занималась гостиничным бизнесом, однако налоги предпочитала не платить.

Когда налоговая служба отправила уведомления с требованием оплатить 1,5 миллиона рублей, но не получила ответа, пришлось обращаться за помощью к приставам.

Приставы нашли и арестовали банковские счета должника, а также наложили запрет на любые действия с его имуществом, включая земельные участки. Компания выплатила сумму долга в бюджет страны, а кроме того ей предписали заплатить еще 107 тысяч рублей штрафа.

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