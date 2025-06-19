Судебные приставы проведут в администрации Одинцова личный прием 20 июня

Встречу с жителями проведет начальник специализированного отдела судебных приставов по Московской области. На мероприятии горожане смогут обратиться с вопросами, касающимися исполнения судебных решений, алиментных обязательств, а также узнать о своих правах и обязанностях в рамках судебной системы.

Кроме того, жители получат информацию о новых инициативах и программе работы судебных приставов, предназначенных для повышения их эффективности и улучшения качества обслуживания населения. Прием может стать полезным для тех, кто сталкивается с юридическими трудностями или имеет вопросы по процессуальным действиям, связанным с работой приставов.

Встреча пройдет 20 июня с 10:00 до 12:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 28.

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