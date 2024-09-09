Судебные приставы помогли матери 2 детей в Орехово-Зуеве взыскать алименты

Задолженность по алиментам в размере 650 тысяч рублей помогли получить матери двух детей в Орехово-Зуеве. Судебные приставы решили вопрос с помощью ареста иномарки отца.

В рамках исполнительного производства работник Орехово-Зуевского отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области ограничил должника в праве выезда за границу, вынес запрет на сделки с автомобилем и земельным участком. Но эти меры не привели к погашению задолженности.

Тогда судебный пристав выехал на место проживания отца и описал его иномарку. Должнику объяснили, что машину отправят на спецстоянку и в дальнейшем выставят на торги.

Мужчина не захотел оставаться без машины и выплатил полную сумму долга по алиментам. Для будущих платежей он предоставил судебному приставу информацию о своем новом месте работы. После этого все ограничения с отца сняли.

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