Судебные приставы Подмосковья взыскали еще почти 2 млн рублей долгов по алиментам

Судебные приставы Подмосковья взыскали один миллион 745 тысяч рублей задолженности по алиментам. Жителя региона еще в 2011 году обязали выплачивать четверть доли от всех видов доходов на содержание ребенка.
В 2017 году в Дмитровском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство о взыскании средств должника с его счетов в банке и о запрете регистрационных действий с землей и долей в квартире.
Мужчина за этот период неоднократно менял место работы, а когда он не ходил на службу, алименты все равно начислялись. Своему ребенку он отправлял незначительные суммы.
Сотрудник органов принудительного исполнения составила в отношении должника протоколы об административной ответственности, после чего было возбуждено уголовное дело. После этого службе удалось добиться выплаты алиментов в полном объеме.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте