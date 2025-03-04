Судебные приставы Подмосковья взыскали еще почти 2 млн рублей долгов по алиментам

Судебные приставы Подмосковья взыскали один миллион 745 тысяч рублей задолженности по алиментам. Жителя региона еще в 2011 году обязали выплачивать четверть доли от всех видов доходов на содержание ребенка.

В 2017 году в Дмитровском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство о взыскании средств должника с его счетов в банке и о запрете регистрационных действий с землей и долей в квартире.

Мужчина за этот период неоднократно менял место работы, а когда он не ходил на службу, алименты все равно начислялись. Своему ребенку он отправлял незначительные суммы.

Сотрудник органов принудительного исполнения составила в отношении должника протоколы об административной ответственности, после чего было возбуждено уголовное дело. После этого службе удалось добиться выплаты алиментов в полном объеме.