Судебные приставы Подмосковья взыскали 860 тыс. рублей долгов по алиментам

Судебные приставы Подмосковья взыскали с жителя региона 860 тысяч рублей долга по алиментам после того, как разъяснили ему возможные последствия, включая уголовную ответственность. По решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать 33,8 тысячи рублей на содержание ребенка, но из-за ежегодной индексации сумма выросла до 53,3 тысячи рублей, а долг продолжал накапливаться.

Несмотря на удержания из зарплаты и назначенное наказание в виде обязательных работ, он не спешил погашать задолженность. Переломным моментом стало предупреждение о возможном уголовном преследовании. После беседы с приставом мужчина сам попросил квитанцию и за два дня полностью выплатил долг. В итоге уголовное дело не стали возбуждать, а текущие платежи находятся под контролем службы приставов.