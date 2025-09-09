Судебные приставы Подмосковья взыскали 40 млн рублей с УК за неоплаченные услуги

Судебные приставы Подмосковья взыскали 36,7 миллиона рублей задолженности по договорам оказания услуг и еще 4,2 миллиона неустойки за просрочку с управляющей компании. Принудительные меры были приняты по решению суда.

Сумма образовалась из-за неоплаты аварийного и технического обслуживания, текущего ремонта домов, покоса и уборки территорий. С претензией обратилась организация, поставляющая услуги. Суд проверил расчеты истца и удовлетворил требования.

Подольский отдел приставов возбудил исполнительное производство. Для взыскания на три здания, четыре помещения и девять единиц транспорта организации поставили регистрационный запрет, однако мера не помогла. Из-за чего сотрудникам пришлось арестовать банковские счета компании-должника.

После комплекса мер решение суда было исполнено.

В ГУ ФССП России по МО отметили, что в начала года сотрудники Подольского отдела взыскали более 3,7 миллиона рублей задолженности. Всего было закрыто 37 исполнительных производств, девять из них в пользу граждан.