Судебные приставы Подмосковья взыскали 1,5 млн задолженностей по алиментам

Житель Подмосковья выплатил долг по алиментам в размере 1,5 миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Суд обязал мужчину ежемесячно перечислять по 200 тысяч рублей на каждого из двух детей. Сначала он исправно выполнял решение, но позже перестал платить, и образовалась крупная задолженность.

Сотрудники Истринского районного отдела судебных приставов возбудили исполнительное производство. В ходе дела арестовали банковские счета должника, наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилем BMW X7, а также выявили имущество, на которое можно обратить взыскание.

На личном приеме пристав объяснила мужчине, что при дальнейшем уклонении от выплат ему могут ограничить специальные права и арестовать имущество. После этого должник полностью погасил задолженность.

Теперь приставы контролируют регулярность дальнейших алиментных выплат.