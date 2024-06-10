Судебные приставы Подмосковья провели субботник в Феодоровском женском монастыре. Помочь монахиням благоустроить территорию приехали и члены Молодежного совета Главного управления с детьми.

Все с удовольствием копали и пололи грядки, косили траву, убирали строительный мусор, а также засеяли семенами цветочные клумбы.

По окончании работ настоятельница монастыря провела экскурсию по храмам и угостила помощников обедом в трапезной. Сестры-монахини поблагодарили всех участников субботника за помощь в восстановлении памятника истории и культуры России.

Святой великомученик Феодор Стратилат — небесный покровитель всего православного воинства, а с августа 2010 года стал и небесным покровителем Федеральной службы судебных приставов. Женский Феодоровский монастырь в Переславле-Залесском Ярославской области является одним из основных мест, связанных именем Феодора Стратилата.

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