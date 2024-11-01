Судебные приставы Подмосковья отметили свой профессиональный праздник

Судебные приставы Подмосковья отметили профессиональный праздник 1 ноября. В торжественном мероприятии приняли участие представители правительства региона, Мособлдумы и администрации Красногорска.

По словам главного судебного пристава Московской области Андрея Тагаева, от работы инспектора зависит благополучие каждого человека.

«Федеральная служба судебных приставов — неотъемлемая составляющая правоохранительных органов. В основе службы органов принудительного исполнения лежат добросовестность, решительность, строгое следование закону и справедливости», — отметил Тагаев.

Лучшие сотрудники Главного управления получили награды и благодарственные письма от руководства службы и смежных ведомств.

Всего на сегодняшний день в 53 структурных подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области работают 2134 сотрудника.