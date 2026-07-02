Судебные приставы Подмосковья оштрафовали банк за частые звонки заемщику

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области привлекли крупный банк к административной ответственности. Организации назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение правил взаимодействия с должником.

Поводом стала жалоба жительницы Подмосковья: за одни сутки ей поступило 27 звонков с требованием погасить просроченную задолженность. Кроме того, банк направлял женщине СМС и письма на электронную почту. В ходе проверки специалисты подтвердили факт злоупотребления: действия кредитной организации противоречили нормам федерального закона № 230‑ФЗ, регламентирующего порядок возврата просроченной задолженности.

Банк ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения в другом регионе. Кредитная организация была признана виновной, а постановление о назначении штрафа было исполнено.

В ведомстве напомнили, что жители Подмосковья вправе защищать свои права: при неправомерных действиях кредиторов можно подать жалобу через портал госуслуг либо записаться на прием к должностным лицам через интернет‑приемную на официальном сайте управления.