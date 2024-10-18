Судебные приставы обязали ферму из Подмосковья выплатить долг за электричество

Подмосковные судебные приставы взыскали 4,4 миллиона рублей задолженности с животноводческой фермы. Хозяйство долгое время не оплачивало счета за электричество компании «Мосэнергосбыт».

В Истринском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Руководство фермы уведомили об этом.

Вынесли постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении имущества должника в составе 16 земельных участков, 17 производственных зданий и трех сооружений. Также приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму в размере 305 тысяч рублей и арестовали банковские счета фермы.

В итоге задолженность по неустойке взыскали. На счет «Мосэнергосбыта» поступило 4,4 миллиона рублей, исполнительное производство окончено.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».