Судьба незаконных объектов у реки Мерянки в Мытищах решится в суде

Межведомственная комиссии по выявлению самовольно построенных объектов капитального строительства провела посвященное этому вопросу заседание. Были рассмотрены материалы о незаконном возведении мостового сооружения в акватории реки.

После обсуждения комиссия приняла решение о наличии у объекта признаков самовольной постройки и необходимости его сноса. Иск в суд будет подан до конца 2024 года.

Местные жители считают строительство железобетонного водоподпорного моста в районе деревни Грибки одной из причин обмеления Мерянки. По их словам, сейчас река больше похожа на ручей, хотя раньше ширина ее русла составляла около трех метров.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории округа Елена Лебеденко отметила, что сооружение причиняет огромный вред окружающей среде. Администрация Мытищ решила отстаивать интересы жителей муниципалитета в суде. Там уже находится иск о сносе здания автосервиса, для удобства которого было построено незаконное гидротехническое сооружение.