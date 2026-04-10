Суд в Подмосковье подтвердил право компании «Акрихин» на выпуск «Фордиглифа»

Арбитражный суд Подмосковья отказал иностранной компании AstraZeneca AB в иске к химико-фармацевтическому комбинату «Акрихин» о нарушении патентных прав при обращении препарата «Фордиглиф». Лекарство используют для лечения диабета.

Компания AstraZeneca AB ссылалась на то, что при производстве «Фордиглифа» применяется охраняемое изобретение без согласия правообладателя. При этом «Акрихин» утверждал, что действие патента было прекращено и перешло в общественное достояние, а значит, разработка может использоваться без согласия и вознаграждения.

Суд пришел к выводу, что нарушение права отсутствует, а действия истца направлены на ограничение конкуренции.

«Такие действия признаны злоупотреблением правом и реализацией права с противоправной целью, что недопустимо в силу гражданского законодательства», — отметили в ведомстве.

В результате суд подтвердил право «Акрихина» на выпуск препарата «Фордиглиф» и отказал в удовлетворении требований в полном объеме.