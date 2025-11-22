Субсидии на 4 миллиона рублей выдали предпринимателям в Люберцах в 2025 году

Итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в этом году подвели в администрации округа. Общий объем финансовой поддержки из местного бюджета составил четыре миллиона рублей.

В муниципальной программе есть два ключевых направления. Так, средства направили на поддержку модернизации производства и развитие социально ориентированного предпринимательства.

«Среди получателей субсидий на модернизацию производства — компании „Стройснаб“, „Ароматы Тайги“ и „Спорт плюс“. В сфере социально ориентированного предпринимательства поддержку получили „ВЭЙК СПОРТ“ и „Фамирон“, — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Предприниматели, получившие субсидии, смогут провести модернизацию своих компаний, а главное и продолжить оказывать социально значимые услуги жителям округа.