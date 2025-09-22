Субботник возле станции «Отдых» прошел в Жуковском

Лесной массив, расположенный вблизи железнодорожной платформы «Отдых», преобразился благодаря масштабному субботнику, в котором приняли участие сотни жителей Жуковского. Совместными усилиями добровольцев было собрано более двухсот мешков мусора и сухой листвы.

«Лесопарковая территория, прилегающая к станции МЦД-3, — это визитная карточка Жуковского, первое, что видят жители и гости города, прибывающие сюда на поезде», — сообщил глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Для обеспечения эффективной работы все участники акции были обеспечены необходимым рабочим инвентарем, включая мешки для мусора, перчатки и грабли. Помимо сбора мусора и опавшей листвы, добровольцы занимались очисткой леса от упавших веток и сухостойных кустарников.

В числе участников были работники коммунальных предприятий, депутаты городского совета, волонтеры и просто неравнодушные жители. Рядом с территорией проведения уборки была организована развлекательная программа, включавшая детскую анимацию и выступления солистов местных творческих коллективов. Кроме того, всех участников угощали горячим чаем и кофе со сладостями и пирогами.