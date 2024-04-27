Субботник в «День добрых дел» провели в Воскресенске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:46 Субботник в «День добрых дел» провели в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Общеобластной субботник прошел Воскресенске. Вместе со специализированной техникой в уборке территории округа приняло участие порядка 500 человек.

Сотрудники различных предприятий и организаций, активные общественники и школьники поучаствовали не только в весенней уборке, но и присоединились к акции «День добрых дел».

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«Вместе мы преобразили парки, скверы и другие общественные места, чтобы они стали еще более привлекательными и уютными», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В День добрый дел школьники привели в порядок территории общеобразовательных учреждений. Они убирали мусор, посадили цветы и отмыли памятники и стелы. Также дети написали письма воинам в зону специальной военной операции и поучаствовали в плетении маскировочных сетей.

Напомним, что губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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