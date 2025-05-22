Мусор от фур, ожидающих проезда к предприятию, скопился в лесополосе рядом с дорогой. Устранить свалку взялись власти округа, руководство и сотрудники компании «ПЭК».

Масштабный субботник состоялся в Шолохове. Комплексные мероприятия по придорожной территории провели сотрудники администрации городского округа Мытищи и руководство компании «ПЭК». Собранный мусор передали для утилизации.

Мусор и шины скопились здесь из-за стихийных стоянок фур, которые останавливались в ожидании очереди возле складского комплекса предприятия. Заторы из десятков большегрузов в феврале–марте 2025 года возникали из-за перегруженности склада, сбоев в международной логистике в преддверии высокого сезона.

Компания внедрила тайм-слоты для решения проблемы заторов: теперь каждая машина должна прибывать на склад в строго отведенный временной интервал. Система гибко перераспределит время, сохранив при этом основную нагрузку. Компания также нашла временную стоянку в 20 километрах от основной площадки, что позволит транспорту дождаться своей очереди, не создав при этом заторы около склада.