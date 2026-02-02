Субботник провели в Щелкове

В минувшие выходные округ массово присоединился к областному субботнику, инициатором которого выступило Министерство благоустройства Московской области. Сотни неравнодушных жителей, включая представителей власти, общественных организаций, волонтеров, трудовых коллективов и жителей близлежащих районов, объединили свои усилия для ликвидации последствий обильных снегопадов.

Особое внимание в ходе субботника было уделено наиболее сложным участкам, требующим ручной расчистки. К ним относятся территории детских площадок, подходы к социально значимым объектам — школам, детским садам, поликлиникам, а также центральные общественные пространства. Интенсивность осадков в последние трое суток превысила 50% от месячной нормы, что потребовало мобилизации всех имеющихся ресурсов.

Масштабные работы прошли в нескольких ключевых локациях: микрорайон Богородский, Бахчиванджи и Жегалово, а также в поселке Загорянский. Жители, предприниматели и сотрудники муниципальных учреждений совместно работали на территории поликлиники и Детской школы искусств имени Розума. Особое внимание было уделено расчистке проезжей части и парковочных зон. Территория Краснознаменского сквера, а также площадка у Детской поликлиники № 2, были приведены в порядок силами добровольцев.