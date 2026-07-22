Субботник провели на берегу озера Торфянка в Мытищах

Молодогвардейцы и волонтеры из Мытищ и Королева 18 июля приняли участие в субботнике на берегу озера Торфянка. Он расположенна территории национального парка «Лосиный остров».

Добровольцы собрали пластиковые бутылки, упаковку и другие отходы в прибрежной зоне.

«Торфянка пользуется большой популярностью: в теплые дни сюда приходят десятки людей, но после отдыхающих на берегу нередко остается мусор. Такие акции — это не только способ сохранить чистоту, но и возможность напомнить людям о личной ответственности за состояние окружающей среды», — отметила волонтер Ксения.

Директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина поблагодарила участников за помощь. Территория поддерживается в чистоте благодаря регулярным сезонным субботникам: парк приводят в порядок после зимы, осенью, а летом уделяют внимание зонам отдыха.