Субботник прошел на берегу реки Крапивенки в Наро-Фоминске

Волонтеры очистили от мусора береговую линию реки Крапивенки в деревне Шустиково. В мероприятии приняли участие ученики местной школы, экологи, неравнодушные жители, сотрудники территориального управления Веселево и Дома культуры.

Субботник прошел в рамках всероссийского проекта «Вода России». В прошлом году подобные мероприятия провели в Наро-Фоминске, Апрелевке, Верее, Таширове и Калининце.

Следующие мероприятия состоятся 30 мая на берегу Десны в деревне Юшково и у пруда в деревне Волченки. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (999) 867-27-42 и 8 (496) 34-67-187.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».