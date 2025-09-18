Субботник пройдет в Черноголовке 20 сентября
В эту субботу в 10:00 Черноголовка превратится в центр экологической активности. В округе остоится субботник, направленный на очистку территории вокруг Северного озера.
Об этом сообщил глава наукограда Роман Хожаинов. Он пригласил черноголовцев принять участие в акции по уборке мусора вдоль берегов Северного озера, подчеркнув важность сохранения природного объекта для будущих поколений.
«Приходите вместе с детьми. Давайте на собственном примере покажем подрастающему поколению, как важно заботиться об окружающей среде и беречь природу!», — отметил Роман Хожаинов.
Весь необходимый инвентарь для уборки, включая перчатки, мешки для мусора и инструменты, будет предоставлен организаторами.
В округе регулярно проходят подобные экологические инициативы. Всех желающих принять участие в субботнике будут ждать у волейбольной площадки, расположенной на берегу Северного озера.