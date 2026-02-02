Субботник по уборке снега прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошла массовая уборка после сильных снегопадов. На помощь коммунальщикам вышли депутаты, партийцы и местные жители.

Активисты очистили подходы к ключевым объектам: взрослой и детской поликлиникам, школам, детским садам и многофункциональному центру. Особое внимание уделили территории у дома бывшей узницы концлагерей Ольги Кирсановой.

«Спасибо всем, кто присоединился! Эта помощь стала серьезным подспорьем для наших коммунальных служб, которые работают без перерыва», — сказал глава округа Сергей Джеглав.

В субботнике участвовали депутат Госдумы Александр Толмачев, муниципальные депутаты, члены и сторонники «Единой России», активисты «Молодой гвардии», представители Молодежного парламента и жители округа.

Основные работы развернулись у взрослой поликлиники в городе Лосино-Петровский. Также уборку провели у МФЦ, детского сада «Солнышко», Свердловской поликлиники, спортивного ядра Биокомбинатовской школы и поликлиники на Биокомбинате.