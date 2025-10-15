Субботник по уборке берегов Пуговичинского пруда прошел в Ленинском округе

Экологическое мероприятие состоялось у Пуговичинского пруда, расположенного на русле реки Купелинка. Совместными усилиями участникам субботника удалось значительно улучшить состояние прибрежной территории.

На субботник вышли специалисты учреждений «Благоустройство», «Парк культуры и отдыха города Видное», Управляющей компании ЖКХ, а также строители жилого комплекса в пойме реки Купелинка. В результате проведенных работ с территории береговой линии собрано и вывезено свыше 100 кубометров мусора.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что основной задачей является возвращение пруду полноценного водного режима.

«Далее планируется комплексная очистка водоема с последующим благоустройством территории береговой линии, чтобы в итоге жители получили современную, комфортную зону для отдыха у воды», — сообщил руководитель муниципалитета.

Напомним, что причиной обмеления водоема стали нарушения функционала плотины, образующей Пуговичинский пруд.