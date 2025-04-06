Субботник на берегах рек Сукромка и Борисовка прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи прошел субботник по очистке берегов рек Сукромка и Борисовка. В нем приняло участие более 80 человек.

Это первая экологическая акция в текущем году, и выбор места проведения не случаен — эти зоны отдыха особенно популярны в теплое время года.

Благодаря регулярным субботникам берега рек становятся заметно чище. Собранный мусор был тщательно отсортирован для последующей утилизации. Участники отметили, что большая часть отходов оставлена самими отдыхающими, и напомнили о важности бережного отношения к природе: чистота сохраняется там, где не мусорят.

Организаторы выразили благодарность всем, кто принял участие в уборке и проявил заботу о состоянии окружающей среды. Следующая акция в рамках проекта «Вода России» запланирована на 19 апреля. Присоединиться к ней могут все желающие — инвентарь предоставят на месте.