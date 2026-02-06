Студенты Воскресенского колледжа помогают коммунальщикам убирать снег

Студенты структурного подразделения №2 Воскресенского колледжа активно участвуют в уборке снега в Москворецком микрорайоне. Десять добровольцев расчистили территории детских садов «Снежок» и «Снежинка».

Это часть большой работы по уборке снега, которую студенты начали после новогодних праздников. Они очищают опасные места рядом с колледжем и территории «подшефных» учреждений.

Заведующая подразделением Людмила Тараканова отметила, что студенты с охотой откликаются на призыв помочь. «Это и доброе дело, и возможность побыть на свежем воздухе вместо уроков», — сказала она.

Сначала студенты привели в порядок лестницу у платформы Москворецкая — этот участок был особенно важен для безопасности пешеходов. Сейчас на постоянном попечении студентов Москворецкая гимназия и два детских сада. Они также расчищают снег у близлежащих мест, например, у магазина или на остановках.

Кроме того, в зоне заботы студентов — несколько социальных объектов рядом с корпусами, в том числе поликлиника и реабилитационный центр «Преодоление».

Колледж планирует и дальше помогать городу в уборке снега этой зимой.