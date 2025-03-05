Студенты-волонтеры Богородского округа посетили пациентов онкодиспансера

Студенты-волонтеры Ногинского колледжа Вероника Апухтина и Михаил Скородумов совместно с советником директора по воспитанию Инной Николаевной Козыриной посетили пациентов областного онкологического диспансера. Вместе они провели для них творческих мастер-класс.

Дети, которые проходят длительное лечение, изготовили бумажные тюльпаны и даже целые букеты. Это занятие не только развило моторику и творческие навыки, но и способствовало улучшению настроения.

Вместе с детьми участие в мастер-классе принимали и взрослые. Занятие помогло отвлечься от больничных будней и творчески провести время.

Отметим, что в Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.