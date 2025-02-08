Студенты в Мытищах встретились с предпринимателями Подмосковья

В Российском университете кооперации городского округа Мытищи прошла встреча предпринимателей со студентами. Мероприятие провели благодаря масштабному образовательному проекту «День с предпринимателем».

Проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации Иван Дзюбан выступил перед собравшимися с приветственным словом.

Своими историями успеха, секретами ведения бизнеса и опытом с ребятами поделились вице-президент федеральной компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, сооснователь сети салонов для домашних животных «Блэкгрумер» Данил Рындевич, заместитель директора центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, профессор кафедры менеджмента и торгового дела, предприниматель, член Торгово-промышленной палаты городского округа Мытищи Дмитрий Валигурский, представитель клуба молодых предпринимателей при Росмолодежь Александр Ченцов.

Отметим, что встречу бизнесменов со студентами организовали совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.