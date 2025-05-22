Студенты в Мытищах приняли участие в семинаре для самозанятых

Студенты колледжа Российского университета кооперации в Мытищах приняли участие в семинаре для самозанятых. Встреча прошла в офисе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на улице Мира 32/2.

Тематикой семинара стал вопрос «Самозанятые. Путь от регистрации до государственных мер поддержки». Участники узнали, как самостоятельно зарегистрироваться в качестве самозанятого, использовать официальное приложение федеральной налоговой службы России «Мой налог», выставлять счета через приложение, а также какие государственные меры поддержки доступны самозанятым.

Студенты ознакомились с принципами функционирования маркетплейсов в России, возможностью возмещения части расходов на оплату услуг торговых площадок для продажи товаров, работ и услуг в интернете, а также с условиями и способами подачи необходимых документов.

Участники узнали, как выгодно оформить микрокредит по льготной ставке от Фонда микрофинансирования Подмосковья и какие гарантии предусмотрены для обеспечения кредита. Спикерами мероприятия выступили представители многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и заместитель главы Мытищ Елена Сетракова.