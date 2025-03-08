Студенты училища в Химках поздравили своих мам с 8 Марта

В городском округе Химки студенты училища Олимпийского резерва № 3 поздравили своих мам с Международным женским днем. Ребята поблагодарили их и прочитали трогательные стихотворения.

Посвященный 8 Марта урок провела учитель русского языка и литературы Елена Раднаева, которая работает в училище с момента его основания. Ее педагогический стаж составляет свыше 40 лет.

«Нужно любить детей, понимать их. Мое „золотое правило“: общайся со студентами так, как ты хочешь, чтобы они общались с тобой. В педагогику я пришла благодаря моей семье. Если сложить стаж всех моих родных, получится 186 лет», — рассказала Елена Раднаева.

В роду педагога есть филологи, историки, математики, преподаватели английского языка, учителя начальных классов. Мать Елены, Валентина Беломестнова, — педагог с 30-летним стажем, а муж преподает в училище медицину.

Отметим, в Химках к Международному женскому дню подготовили разнообразную праздничную программу. В каждом микрорайоне города для жителей прошли концерты, спортивные соревнования и познавательные встречи.