Студенты Тимирязевской академии прошли практику на предприятиях Подмосковья

Студенты Тимирязевской академии прошли производственную практику на агропромышленных предприятиях и в хозяйствах Подмосковья. Учащиеся получили первые профессиональные навыки в животноводстве, переработке молока и тепличном хозяйстве.

Студенты института зоотехнии и биологии в течение месяца работали в фермерском хозяйстве «Юрко И.В.» в деревне Рождествено Дмитровского округа. Они ухаживали за крупным и мелким рогатым скотом, свиньями, готовили корма, доили коров и коз, кормили телят и участвовали в ветеринарно-санитарных мероприятиях.

Практиканты также осваивали производство кефира, ряженки, сливок, сгущенного молока, сыра и творога. Отдельное внимание уделили правилам учета, хранения и списания ветеринарных препаратов.

Другая группа проходила практику в тепличном комплексе «Луховицкие овощи». Студенты монтировали капельный полив, проверяли кислотность и электропроводность среды, формировали растения и отслеживали численность вредителей с помощью клеевых ловушек.

Некоторые первокурсники после завершения практики остались работать на предприятиях группы компаний «Малино». Они готовят почвенные смеси, очищают теплицы после сбора урожая и подготавливают их к следующему циклу выращивания. Такая работа позволяет студентам оценить выбранную профессию еще во время учебы.