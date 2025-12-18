Студенты Щелкова расписали новогодние игрушки на мастер-классе

Студенты Щелковского колледжа совместно с преподавателями Ольгой Хомутовой и Кристиной Дозоровой участвовали в мастер-классе, посвященном освоению русских народных ремесел. Мастер-класс проходил в стенах Щелковской библиотеки и вызвал интерес среди учащихся.

Мероприятие дало студентам возможность познакомиться с историей и культурой уникальных российских народных промыслов, передаваемых поколениями мастеров.

«Молодежь узнала, какое значение имеют традиционные орнаменты и символы, используемые в искусстве гжели, хохломы, палехской миниатюры и других направлений декоративно-прикладного искусства. Преподаватели объяснили, каким образом каждый промысел воплощает особый региональный художественный стиль, сохраняя характерные черты определенной местности», — сообщили организаторы.

Практическая часть занятий прошла под руководством педагогов. Студентам предложили попробовать собственные силы в создании уникальных изделий, расписывая стеклянные шарики в стиле известных народных школ живописи. Студенты создали уникальные изделия, украшая шарики традиционным орнаментом и узорами. Подводя итоги занятия, преподаватели организовали небольшую выставку готовых изделий, где каждый студент представил свою работу.