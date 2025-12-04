Студенты-программисты провели мастер‑класс для пенсионеров в Подольске

В деревне Федюково прошло практическое занятие по мобильной грамотности для участников территориального отделения клуба «Активное долголетие». Будущие IT‑специалисты — студенты Российского государственного университета туризма и сервиса — выступили в роли наставников для пожилых слушателей и познакомили их с базовыми функциями смартфона.

На занятии «долголеты» освоили работу с популярными мессенджерами, порталом «Госуслуги», поиск информации в интернете, а также оплату услуг через мобильные приложения.

Мероприятие стало частью программы клуба «Активное долголетие» по цифровой адаптации пожилых людей. С ее помощью стараются помочь старшему поколению стать более самостоятельным и уверенно ориентироваться в современном информационном пространстве.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.