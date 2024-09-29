Студенты посетили с экскурсией научно-производственное предприятие в Мытищах

Профориентационную экскурсию посетили студенты колледжа на Научно-производственном предприятии «Исток». Ребята побывали в цехах и пообщались с сотрудниками организации.

Студенты мытищинского Машиностроительного колледжа побывали с экскурсией в Научно-производственном предприятии «Исток». Это российская компания, основанная в 1943 году, там изготавливают сверхвысокочастотные приборы. Ребята осмотрели производственные цеха предприятия, пообщались с его работниками и задали им все интересующие вопросы.

Примерно 30% всех изделий СВЧ-электроники в России производят именно на этом предприятии. Здесь в условиях замкнутых технологических циклов выпускают транзисторы, монолитные интегральные схемы, сверхвысокочастотные модули и многое другое.

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