Студенты помогли очистить Павловский Посад от снега

Масштабная добровольческая акция по ликвидации последствий снегопада объединила образовательное сообщество Подмосковья. По сообщению пресс-службы Министерства образования Московской области, в расчистке территорий региона приняли участие более 2000 студентов и 300 сотрудников колледжей и техникумов.

Силами волонтерских отрядов было приведено в порядок более 180 социально значимых объектов. В приоритетный список вошли медицинские и образовательные учреждения: больницы, поликлиники, пункты скорой помощи, школы и детские сады. Особое внимание уделили местам общего пользования и транспортной инфраструктуре: паркам, стадионам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Кроме того, студенты помогли расчистить подходы к храмам и мемориальным комплексам.

В Павловском Посаде активисты местного техникума оказали адресную помощь школам № 3 и № 9, а также детскому саду «Тополек».

Министерство образования подчеркивает, что участие молодежи в подобных акциях не только помогает коммунальным службам, но и способствует воспитанию ответственности и активной гражданской позиции.