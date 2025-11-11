Студенты подмосковного колледжа передали маскировочные сети полиции в ЛНР

Преподаватели и курсанты Центра специальной подготовки «Энергия» из Старой Купавны передали маскировочные сети сотрудникам сводного отряда ГУ МВД России по Московской области в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«В эти дни, когда от каждого из нас зависит так много, студенты и преподаватели Подмосковного колледжа „Энергия“ не остаются в стороне. Мы единой командой собираем самое необходимое для наших бойцов в преддверии зимнего периода, а также передаем вкусные подарки», — сказал директор колледжа Константин Подоляк.

Будущие правоохранители почти месяц плели сети под руководством волонтеров движения «Обуховский тыл». Кроме того, ребята собрали и передали коробки с банками для изготовления окопных свечей.

В честь профессионального праздника преподаватели колледжа Александр и Ольга Лебедевы лично доставили помощь в ЛНР и поздравили полицейских с Днем полиции. Колледж «Энергия» регулярно участвует в гуманитарных акциях и сборе помощи для участников СВО и жителей новых территорий. Сейчас учебное заведение продолжает собирать необходимые вещи для бойцов.