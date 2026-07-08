Студенты Ногинского колледжа стали призерами всероссийского фестиваля

Учащиеся Ногинского колледжа вошли в число призеров всероссийского фестиваля социальной рекламы «Арт.Старт», который проходил в Москве с 3 по 5 июля. Представленные ими проекты получили высокую оценку жюри.

В финале фестиваля студентка колледжа Елизавета Козырина заняла третье место в номинации «Социальный плакат». Ее работа была посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья и их роли в спорте. Плакат показал, что стремление к победе и сила духа не зависят от физических возможностей.

Еще одну награду получила социальный педагог колледжа Екатерина Гуляева. Ее проект занял третье место в номинации «AI-ролик». Работа, созданная с использованием современных технологий, посвящена проблемам наркомании и алкогольной зависимости и направлена на формирование осознанного отношения к здоровью и поддержке людей, оказавшихся в сложной ситуации.

В этом году на конкурс поступило 515 работ из 90 городов России. Участники представили проекты в девяти номинациях, среди которых видеореклама, социальные плакаты, короткометражные фильмы и другие направления.

Фестиваль «Арт.Старт» стал площадкой для молодых авторов, которые с помощью современных медиаинструментов рассказывают о важных социальных темах и предлагают идеи для развития общества.