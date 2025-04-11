Студенты Можайского техникума побывали на экскурсии в котельной № 40

Студенты Можайского техникума узнали о тонкостях работы котельной № 40. Экскурсию для них провел главный энергетик АО «Мособлтепло» Виктор Пащенко.

Котельная № 40 — одна из самых крупных в Можайске. Виктор Пащенко рассказал о главных принципах ее работы и значимой роли в теплоснабжении, объяснил устройство оборудования.

«Важно, чтобы студенты видели, как работает современная котельная. Это помогает не только лучше закрепить теоретические знания, но и возможно определиться с будущей профессией», — рассказал главный энергетик АО «Мособлтепло» Виктор Пащенко.

Главный энергетик дал ценные советы по развитию профессиональных компетенций для карьерного роста в коммунальной сфере. Ребята активно задавали ему вопросы. Мероприятие укрепило взаимодействие между техникумом и промышленниками городского округа.