Студенты МГУ прошли практику в Институте биологического приборостроения РАН в Пущине

30 второкурсников биотехнологического факультета МГУ завершили летнюю учебную инструментальную практику на базе Института биологического приборостроения РАН в Пущино. Студенты погрузились в реальную исследовательскую работу, получив самостоятельные мини-проекты и освоив широкий спектр современных методов анализа.

3 июля каждый участник получил индивидуальное задание, максимально приближенное к задачам действующей лаборатории. В ходе практики студенты осваивали методы от классической микробиологии до передовых биохимических и молекулярно-биологических технологий, уделяя особое внимание работе с приборной базой, планированию эксперимента и анализу данных.

Практика проходила в двух лабораториях института, где студенты изучали аналитическую химию, биохимию и промышленную биотехнологию. Они знакомились с процессами получения ферментных препаратов и работой биореакторов — от лабораторных до промышленных образцов.

По итогам практики участники отметили, что получили не только новые навыки, но и представление о реальной научной работе. В этом году три выпускника, ранее проходившие практику в институте, успешно защитили дипломные работы. Практика в Пущино остается важным этапом профессионального становления студентов и мостиком в большую науку.