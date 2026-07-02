Студенты МГТУ имени Баумана посетили Центр содержания территорий Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана 30 июня познакомились с работой Центра содержания территорий Подмосковья. Его открыли в мае.

Центр создали на базе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для гостей организовали экскурсию, во время которой им показали современные цифровые инструменты. Руководитель центра Регина Бурдуковская представила будущим специалистам основные системы.

Среди них — сервис «Яндекс.Вектор», позволяющий отслеживать выход специализированной техники и коммунальных служб на маршруты, система видеонаблюдения «Безопасный регион», с помощью которой автоматически выявляются переполненные контейнерные площадки, а также «ЖКХ-сканер», анализирующий обращения жителей и сообщения в социальных сетях с использованием технологий искусственного интеллекта.

Во время встречи студентам также рассказали, по каким показателям оценивают качество содержания территорий в муниципалитетах и как организовано взаимодействие центра с округами.