Студенты МГТУ имени Баумана посетили Центр содержания территорий Подмосковья
Студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана 30 июня познакомились с работой Центра содержания территорий Подмосковья. Его открыли в мае.
Центр создали на базе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Для гостей организовали экскурсию, во время которой им показали современные цифровые инструменты. Руководитель центра Регина Бурдуковская представила будущим специалистам основные системы.
Среди них — сервис «Яндекс.Вектор», позволяющий отслеживать выход специализированной техники и коммунальных служб на маршруты, система видеонаблюдения «Безопасный регион», с помощью которой автоматически выявляются переполненные контейнерные площадки, а также «ЖКХ-сканер», анализирующий обращения жителей и сообщения в социальных сетях с использованием технологий искусственного интеллекта.
Во время встречи студентам также рассказали, по каким показателям оценивают качество содержания территорий в муниципалитетах и как организовано взаимодействие центра с округами.
Летний сезон и дачная активность традиционно увеличивают нагрузку на коммунальную инфраструктуру, особенно в части вывоза ТКО. Поэтому приоритет нашего центра — среагировать быстрее, чем житель почувствует. За каждым сотрудником закреплены определенные муниципалитеты. Работу каждого округа мы оцениваем по еженедельным метрикам на основе трехлетнего анализа данных.
Регина Бурдуковская
руководитель Центра содержания территорий Подмосковья
Каждую неделю достижения муниципалитетов детально обсуждают на совещаниях с главами округов.
В финале экскурсии участникам вручили памятные подарки. В министерстве отметили, что подобные встречи помогают познакомить студентов с современными подходами к управлению жилищно-коммунальным хозяйством, повысить интерес к работе в отрасли и сформировать кадровый резерв для сферы городского хозяйства Подмосковья.