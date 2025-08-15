Студенты МГСУ пройдут практику в управлении технадзора Подмосковья

В управлении технического надзора капитального ремонта Подмосковья проходят практику студенты Московского государственного строительного университета. На протяжении трех недель они будут изучать деятельность ведомства и приобретут важные практические навыки.

Трое второкурсников, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление», проходят стажировку в управлении по коммерческой деятельности. В рамках практики они осваивают организационную структуру учреждения, учатся разбираться в процессах планирования и сопровождения контрактов.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Еще одна практикантка, студентка второго курса направления «Промышленное и гражданское строительство», присоединилась к отделу технического обследования. Она уже начала участвовать в выездах на объекты, где под руководством опытных специалистов изучает методы оценки технического состояния зданий.

Сотрудники управления активно вовлекают студентов в рабочие процессы, передавая им ценный опыт.

Такой подход позволяет будущим специалистам не только увидеть изнутри, как функционирует система, но и осознать свою роль в масштабной работе по модернизации инфраструктуры Подмосковья.