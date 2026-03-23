Студенты МГИМО из Одинцова приняли участие в Весенней школе бакалавров

Активисты IT-клуба факультета финансовой экономики Одинцовского кампуса по направлению «Информационные технологии в бизнесе» уже познакомились с программой. Мероприятие проходит в Иннополисе.

Ребята прочувствовали атмосферу научной площадки и получили первые впечатления от поездки. Участие в проекте дает студентам возможность погрузиться в передовые IT-направления и получить практические навыки, востребованные в современных цифровых компаниях.

Они уже познакомились с образовательными треками: «Искусственный интеллект и инженерия данных», «Информационно-технологическое предпринимательство и управление цифровым продуктом» и «Инженерия безопасности систем и сетей и кибербезопасность». Впереди у студентов Одинцовского кампуса — интенсивное обучение, практическая работа, новые знакомства и полное погружение в современные IT-направления.

Весенняя школа бакалавров ориентирована на тех, кто хочет получить востребованную профессию в сфере информационных технологий.