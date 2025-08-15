Студенты МФТИ разработали цифровой комплекс для автоматизации производств

Студенты МФТИ создали программно-аппаратный комплекс для мониторинга промышленного оборудования и персонала. Система Factory Director должна повысить эффективность на предприятиях на 10%.

Разработку смогут применять на крупных производствах с автоматизированным оборудованием. В конце весны ее уже внедрили на фабрике «Ахмад Ти».

Продукт упростит обучение персонала, будет анализировать причины простоев и добавлять данные в единую систему. Система будет собирать статистику и генерировать отчеты для управленцев.

Студент ФРКТ МФТИ Алексей Зенькович рассказал, что Factory Director включает две части — первая нужна для сбора, передачи и хранения информации, а вторая обеспечивает доступ под каждую роль на производстве. Платформа создана таким образом, что делает ее гибкой и масштабируемой под условия промышленного производства.

Разработчики отмечают, что благодаря передовым технологиям комплекс дает возможность быстро получать информацию и реагировать на события.

«Дополнительно мы внедрили элементы геймификации, чтобы мотивировать персонал и сделать работу с системой более понятной и вовлекающей — сотрудники получают визуальные достижения, метрики прогресса и прозрачную обратную связь в режиме реального времени», — добавил Зенькович.

Напомним, что проект вошел в число победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ и выиграл грант на реализацию FactoryDirector в миллион рублей.