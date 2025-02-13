Студенты медуниверситета побывали на экскурсии в онкодиспансере в Балашихе

Учащиеся факультета «Сестринское дело» Университета имени Вернадского побывали в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. Студенты познакомились с работой отделений медицинского учреждения и узнали о работе медсестер.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанны Дроздовой, ребята побывали на экскурсии в отделении разведения химиотерапевтических препаратов, отделении химиотерапии и детском онкологическим отделении № 7.

«В каждом из них они узнали о специфике работы медицинских сестер, чья поддержка и забота играют ключевую роль в процессе лечения пациентов. Особое внимание уделили вопросам общения с пациентами и их родственниками», — добавила она.

Студенты смогли погрузиться в профессию, познакомиться с современными методами диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также с последними достижениями медицины.