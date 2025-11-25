Студенты медицинского колледжа посетили станцию скорой помощи в Мытищах

Мероприятие прошло 21 ноября в рамках профориентационной программы. Будущие медики на практике узнали, как работает станция скорой помощи.

Заведующая подстанцией Мария Саввина раскрыла все тонкости работы службы: от приема вызовов до формирования бригад. Студенты узнали, как именно происходит обработка экстренных обращений и по каким принципам решается, какая бригада отправится на вызов.

«На этапе обучения у студентов формируются не только профессиональные представления, но и личностные качества. Именно в этот период может появиться настоящая заинтересованность в профессии. Возможно, в будущем мы увидим этих ребят уже в качестве наших коллег», — поделилась Мария Саввина.

Бригада скорой помощи также продемонстрировала алгоритм оказания помощи при высокоэнергетических травмах, которые часто возникают в результате дорожно-транспортного происшествия. Ребятам показали машину скорой помощи и рассказали о высокотехнологичном оборудовании, которое в ней находится.

Представитель мытищинской Госавтоинспекции провела для студентов познавательную лекцию о профилактике детского дорожно‑транспортного травматизма. Учащиеся узнали ключевые правила безопасного перехода проезжей части и особенности использования средств индивидуальной мобильности.