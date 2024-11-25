Студенты-кондитеры в Серпухове создали необычные подарки ко Дню матери

В преддверии Дня матери студенты Губернского колледжа в Серпухове, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело» и профессии «Повар, кондитер», проявили творческий подход и мастерство, подготовив для мам оригинальные подарки. Те, кто проходит дополнительное обучение по направлению «Роспись пряников», создали изысканные букеты из расписных пряников ручной работы, а также пряничные домики — символы уюта и семейного тепла.

Также студенты, осваивающие искусство «Карвинга по овощам и фруктам», продемонстрировали свои навыки, представив изящную композицию под названием «Семья». Эти удивительные работы стали настоящим украшением праздника и подарили мамам множество улыбок и радости.

Творческий подход студентов Губернского колледжа стал прекрасным примером того, как можно выразить любовь и заботу к самым дорогим людям в нашей жизни.

В России День матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2024 году он приходится на 24 ноября. Это особенный день, когда семьи собираются вместе, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам, подарив им тепло, внимание и небольшие приятные сюрпризы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».