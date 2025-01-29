Студенты колледжа из Подольска победили в городском турнире по стрельбе

Команда Московского областного колледжа информации и технологий из Подольска поучаствовала в Универсиаде-2025. Ребята заняли первое место по стрельбе из пневматической винтовки.

Эти соревнования проходят ежегодно. В них участвуют студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования Подольска.

Они борются за победу в 14 спортивных дисциплинах, включая стрельбу, шашки, шахматы, баскетбол, настольный теннис, спортивное метание ножа, бадминтон, боулинг, волейбол, дартс, плавание, городошный спорт, мини-футбол и полиатлон.

Турнир по стрельбе прошел в спортивном клубе «Цезарь» в поселке Дубровицы. Участниками стали 10 команд, состоящих из юношей и девушек.

Победителем стала команда колледжа из Подольска с 99 баллами. Второе место заняли ребята из колледжа «Московия» с 79 баллами и третье — из колледжа «Синергия» с 77 баллами.

Состязания по разным видам спорта продолжатся до конца мая.