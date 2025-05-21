Студенты из Воскресенска стали участниками областной акции «Вальс Победы»

Региональное культурно-патриотическое мероприятие прошло в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных Сил России. В нем приняли участие учащиеся Воскресенского колледжа.

Акция «Вальс Победы» объединила около 300 студентов из 32 образовательных организаций Московской области. Программа мероприятия включала хореографическую часть, торжественное открытие с участием представителей Московской областной думы, совета ветеранов и Министерства образования Подмосковья, и концертные номера студенческих коллективов. Для участников также провели экскурсию по Музейно-храмовому комплексу Вооруженных Сил России.

Целью мероприятия являлось сохранение исторической памяти и формирование патриотических ценностей у подрастающего поколения. Участие в акции стало значимым событием в жизни студентов Воскресенского колледжа и помогло молодым людям осознать свою сопричастность к судьбе страны.