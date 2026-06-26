Студенты из Воскресенска приняли участие в областном образовательном форуме

С 24 по 27 июня в Химках проходит молодежный форум «Мы — Россия». Участниками мероприятия стали студенты и советник директора по воспитанию Воскресенского колледжа Белла Анастасова.

Делегация колледжа приняла участие в блоке, посвященном масштабным проектам, который провела продюсер всероссийских и международных событий, модератор федеральных форумов Софья Евенсапер. Участники узнали о принципах создания крупных и значимых мероприятий. Также состоялась встреча с лектором АНО «Диалог Регионы» Артемом Терещенковым, на которой обсудили вопросы информационной безопасности.

Завершением дня стала встреча с известным журналистом ВГТРК, военным корреспондентом и автором документального фильма «Предательство» Андреем Медведевым. Во время беседы обсуждались темы исторической правды, современные вызовы и будущее России.

В колледже отметили, что форум «Мы — Россия» предоставляет молодым людям уникальную возможность расширить свои знания, развить навыки критического мышления и обменяться опытом с экспертами в различных областях.