Студенты из Солнечногорска побывали на экскурсии в санатории «Орбита-2»

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Студенты колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске побывали на экскурсии в санатории «Орбита-2». Учащимся по специальности «Сестринское дело» рассказали о новых программах лечения и современном оборудовании.

Экскурсию для будущих медиков провели в рамках программы по развитию промышленного туризма. Ребята узнали о комплексных программах лечения и реабилитации, познакомились с инновационной аппаратурой для вакуумной терапии, внутривенного лазерного облучения крови и лечения хронических неинфекционных заболеваний.

«Благодаря посещению предприятий в рамках программы по развитию промышленного туризма у студентов открылся спектр возможностей по трудоустройству и получению практических навыков», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.