Студенты из Серпухова выступили с концертом в РУДН

Праздничный концерт, посвященный Дню русского языка, прошел 5 июня в Институте русского языка РУДН имени Патриса Лумумбы. Творческие коллективы Губернского колледжа представили вокальные, танцевальные и театрализованные номера для студентов из разных стран мира.

Концертная программа состоялась в стенах Российского университета дружбы народов и объединила обучающихся, преподавателей и гостей вуза. Выступления подготовили коллективы Губернского колледжа, которые познакомили зрителей с русской музыкальной, танцевальной и сценической культурой. Каждый номер стал частью общей программы, посвященной русскому языку как средству общения между народами.

Первыми на сцену вышли участники вокальной студии «Ветер перемен» под руководством В. В. Комарова. В их исполнении прозвучали лирические и патриотические композиции. После этого зрителям представили свои номера артисты ансамбля танца «Славянский лик», которым руководит Д. М. Старостина. Коллектив показал несколько ярких постановок, основанных на традициях русского народного танца.

«Для нас было важно показать, насколько многогранна русская культура и как она помогает людям лучше понимать друг друга», — отметили участники концерта.

Продолжением программы стало выступление ансамбля ложкарей «Иван да Марья» под руководством М. В. Фроловой. Музыканты представили номера с использованием народных инструментов и получили теплый отклик аудитории. Особое внимание гостей также привлек показ театра моды «Вступление», которым руководят Г. В. Мусатова и Л. В. Петросян. На сцене продемонстрировали авторские костюмы, созданные на основе традиционного русского народного костюма.

Финальной частью концерта стало совместное исполнение песни «Я люблю тебя, жизнь!». К студентам Губернского колледжа присоединились учащиеся РУДН более чем из 50 стран. Общий музыкальный номер стал символом культурного диалога и интереса к русскому языку среди представителей разных государств.

Концерт в РУДН показал, что русский язык продолжает оставаться важным инструментом международного общения, а культурные традиции России вызывают интерес у молодежи из разных уголков мира.